Giuseppe, ha parlato a Sky a pochi minuti dlla sfida di Champions League contro il Liverpool: "La partita d’andata è stata strana, non avremmo meritato di perdere e c’è rammarico per com’è andata a San Siro".“È un test importante per la crescita di tanti giocatori che assaporano un’atmosfera del genere per prima volta. Poi il fatto che in questo percorso ci siano le situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato serve per il futuro e per capire che il calcio è fatto anche di cinismo”.“La vicinanza è un fatto importante, c’è una squadra in campo e una fuori e dobbiamo creare un tutt’uno per dare entusiasmo. La presenza del presidente è la testimonianza più eclettica di questo concetto”.“La pandemia ha segnato un momento difficile per tutti, ma dobbiamo guardare al futuro con ottimismo cercando di valorizzare le nostre risorse anche dal settore giovanile che è uno dei migliori al mondo. Ricordo quando Klopp era arrivato qua e ha costruito mattone dopo mattone una realtà importante: è uno dei migliori allenatori al mondo e il Liverpool è una delle squadre migliori al mondo”.“Sono un risorsa importate, stanno riassaporando un palcoscenico che mancava da tanto. Arrivare qua è un sacrifico e va ripagato giocando fino all’ultimo con grande intensità”.Poi a Sport Mediaset:"In questo momento c'è un finale di stagione che ci trova impegnati su tutti i fronti. Tutti siamo concentrati su queste competizioni, a tempo debito ci concentreremo sul calciomercato"."La seconda stella è sicuramente un obiettivo, anche se obiettivo ambizioso. Però è favorito anche il Milan: lo era e lo è anche oggi".