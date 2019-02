Mario Balotelli, attaccante del Marsiglia, è andato in gol ieri nella vittoria sul Dijon e parla del suo momento con l'OM: "Abbiamo iniziato male, poi la reazione della squadra è stata fantastica. Certo, voglio ancora segnare, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. A poco a poco le mie condizioni migliorano, ma dopo 90' sono stanco. Rudi Garcia? É un ottimo allenatore. Lui è comprensivo, è molto importante. Alcuni allenatori non lo sono con i loro giocatori. Lui invece lo è, ed è una cosa molto buona per me. Mi sono subito sentito parte della squadra. Devo ringraziare anche i miei compagni di squadra per questo, mi hanno integrato subito in questa famiglia".