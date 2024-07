Getty

Marsiglia in pressing su Carboni: la scelta dell'Inter

12 minuti fa



L'Olympique Marsiglia ha messo nel mirino Valentin Carboni per rinforzare la rosa del nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i francesi puntano a convincere l' Inter a lasciare partire il suo gioiellino, ma il club nerazzurro al momento non è intenzionato a mandare Carboni nuovamente in prestito, scegliendo di cedere il giocatore a titolo definitivo per non meno di 30 milioni di euro.



L’Inter potrebbe scegliere di sacrificare Valentin Carboni e potrebbe farlo perché ad oggi l’attaccante argentino sembra essere l’unico calciatore in grado di garantire al club i ricavi richiesti dalla nuova proprietà. Contrariamente al passato, non sono ancora arrivate grandi offerte per i big a disposizione di Inzaghi e questo azzera quasi del tutto il rischio che possa esserci qualche sacrificio.