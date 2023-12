Il Corriere della Sera ha intervistato Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, verso Milan-Monza, la partita del cuore dell'indimenticato patron di entrambe le società. Di seguito alcuni passaggi:



"Tra i calciatori del passato il suo preferito è stato Franco Baresi, mentre della squadra attuale, direi Leao e Giroud. Gli sarebbe piaciuto vedere Rafa essere impiegato da centravanti, peraltro gli era anche molto simpatico. Di Giroud apprezzava le doti calcistiche ma gli rammentava di tagliarsi la barba".



ALLENATORI - "E' sempre stato vicino ai suoi tecnici, da Sacchi a Palladino, passando per Capello e Ancelotti. Diceva di essere lui stesso una parte dei suoi allenatori, li sentiva quotidianamente e dispensava consigli. Non era uno da costruzione dal basso, preferiva il rilancio del portiere verso gli attaccanti".



IBRA AL MILAN - "Silvio ha sempre considerato Zlatan un amico, oltre che un leader carismatico e un trascinatore. Per questo sarebbe entusiasta di questo nuovo incarico dirigenziale: anche io sono convinta che Ibrahimovic farà bene al Milan".