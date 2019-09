Maurizio Sarri ha impiegato pochissimo a rendersi conto dell'imprescindibilità di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, bollato frettolosamente come calciatore poco in sintonia con le idee del successore di Massimiliano Allegri, si è invece imposto da subito come pedina irrinunciabile sotto l'aspetto tattico e, contro la Spal, a causa della moria di terzini che ha afflitto recentemente la Juventus, è pronto a reinventarsi da laterale di difesa.



SCELTA OBBLIGATA - E' questa la scelta, praticamente obbligata, di Sarri per ovviare alla defezione dell'ultim'ora di Alex Sandro, colpito da un grave lutto familiare e costretto a volare in Brasile dopo la partita contro il Brescia. Nell'organico della Juventus non ci sono, esclusi gli adattabili De Sciglio e Danilo (entrambi infortunati), alternative reali all'ex esterno del Porto e, pur di non snaturare la sua squadra e l'assetto difensivo a 4, l'allenatore bianconero ha deciso di reinventarsi Matuidi in questa insolita posizione.



SEGNALE AL MERCATO - L'ultimo attestato di stima per un giocatore fondamentale tanto nella vecchia come nella nuova Juve, a un passo dall'addio in estate e ora sempre più vicino a ridiscutere col club la possibilità di un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2020.