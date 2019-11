Il 3-5-2 per Walter Mazzarri e per Antonio Conte non è un semplice modulo, è un autentico marchio di fabbrica, un simbolo distintivo del loro credo calcistico. Grazie a questo schieramento tattico i due allenatori hanno scritto alcune delle pagine più importanti delle rispettive carriere: il primo alla Reggina e al Napoli, il secondo alla Juventus e in Nazionale. E’ così che Torino-Inter di sabato sera si trasformerà in un tripudio di difese a tre e terzini che corrono su e giù per le rispettive fasce. Il caso vuole che la prima volta in cui Conte ha adottato questo modulo è stato proprio contro Mazzarri: era un Napoli-Juventus del novembre 2011, finì 3-3 e segnò l’inizio della storia della linea difensiva bianconera divenuta celebre con l’acronimo BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini).



LE SIMILITUDINI - Gran parte del loro gioco sia del Torino che dall’Inter si basa sui cross dei terzini dal fondo, non è un caso che dopo queste prime dodici giornate di campionato nerazzurri e granata siano rispettivamente primi e secondi nella classifica dei traversoni riusciti fra le squadre di serie A avendone effettuati rispettivamente 90 e 87. Traversoni che spesso sono per il terzino opposto che ha il compito di attaccare il secondo palo. Sia Mazzarri che Conte fanno poi dell’intensità di gioco una delle principali caratteristiche delle loro squadre.



LE DIFFERENZE - Tra i due allenatori non mancano però le differenze: Conte in queste settimane sembra aver trovato un certo equilibrio tattico affiancando a Romelu Lukaku un’altra punta centrale come Lautaro Martinez, in fase offensiva i due vengono poi supportati da un centrocampista che si alza in posizione di trequartista. Mazzarri invece preferisce schierare il solo Belotti come attaccante di riferimento con il sostegno di uno o due trequartisti o mezze-punte (il più delle volte ha giocato Simone Verdi con un centrocampista avanzato sulla trequarti alle spalle del Gallo). L’opzione del 3-5-2 puro con Belotti e Zaza in avanti è stata invece utilizzato dal tecnico granata per lo più a partita in corso.