C'è un giocatore della Sampdoria che suscita particolare interesse nelle varie società di Serie A: é Emil Audero, monitorato negli scorsi giorni dalla Fiorentina, seguito dall'Inter e anche dalla Lazio. L'interesse biancoceleste è di lungo corso, già da settimane il nome dell'italoindonesiano viene accostato al club di Lotito, che ora si sarebbe di nuovo fatto sotto.



Secondo Il Secolo XIX la Lazio sarebbe nuovamente su Audero. Le voci di un possibile addio di Maximiano, direzione Spagna, hanno riacceso i riflettori sul portiere blucerchiato classe 1997. Come noto, la Samp vorrebbe monetizzare in caso di addio di uno dei suoi pezzi più pregiati, molto legato ad ambiente e società. Da battere però una forte concorrenza per il giocatore ex Juve.