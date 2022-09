Riccardo Meggiorini ha deciso di ritirarsi e a Il Corriere del Veneto spiega la sua scelta: "Non avevo più la testa per allenarmi tutti i giorni, per i ritiri pre partita, per i sacrifici che comporta fare il calciatore. Per onestà verso me stesso e verso chi mi aveva cercato, ho preferito dire basta. Ho ricevuto offerte sia dalla C sia dalla D, ma ho detto no perché non me la sentivo, ora l’idea è quella di giocare in una squadra minore del territorio dove allenarsi con spensieratezza, perché fisicamente ci sono ancora. La Clivense? Ci siamo sentiti due mesi fa, ma era troppo presto, poi non c’è stato un seguito, vedremo se ci sarà ma c’è qualche altra opzione in ballo. Rimpianto? Non aver mai vestito la maglia dell’Hellas, la squadra per cui tifo, ci sono andato due volte vicino, ma mi legai al Chievo e iniziò una storia bellissima"