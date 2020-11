Il momento in casa Fiorentina è decisamente complicato: i risultati non arrivano e nemmeno il recente avvicendamento di Beppe Iachini con Cesare Prandelli ha prodotto un effetto immediato. A tutto questo è necessario aggiungere le pesanti dichiarazioni del nuovo tecnico viola, che dopo la sconfitta con il Benevento ha detto: "Questa è una squadra forte ma fragile: se le cose funzionano tutti hanno sicurezza, quando le cose non vanno bene si comincia a parlare di meno e i movimenti sono prevedibili".



Per commentare queste dichiarazioni, abbiamo intervistato in esclusiva Sandro Corapi, mental coach esperto nel lavoro con calciatori ed allenatori, autore del libro “Nella testa del campione” con la prefazione di Simone Inzaghi e creatore dell'app Mentalcalcio.

“Il mio legame con il mondo dello sport nasce vista la mia grande passione per il calcio, insieme a quella per lo sviluppo del potenziale interiore. Sono oltre 40 anni che lavoro su dinamiche relative alla leadership, comunicazione e gestione delle risorse umane, ho un percorso molto lungo in questo campo. Ero manager di un importante gruppo bancario, ma ho mollato tutto per seguire la mia passione, fare formazione e coaching nel calcio. Dopo questa decisione ho avuto l’opportunità di essere contattato dal Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare, che mi ha fatto incontrare con Vladimir Petkovic, l’attuale c.t. della Svizzera ed ex allenatore della Lazio. Sono stato il mental coach della Lazio, e li ho preparati per la finale di Coppa Italia contro la Roma del 2013, e da quel momento la mia figura è esplosa, ed ho proseguito un percorso importante, lavorando a stretto contatto con allenatori e giocatori professionisti di Serie A e Serie B”.“Io non entro mai negli aspetti tecnici e tattici, però per le parole di Prandelli viene chiamata in causa una figura come la mia. Le parole sono figlie delle nostre convinzioni e dei nostri pensieri, e, perché l’allenatore, anziché parlare del suo lavoro, parla delle mancanze della squadra.. In questo momento potrebbe essere utile un mental coach alla Fiorentina, perché serve una figura capace di aiutare l’allenatore a livello mentale, esperta nel settore”.“Se Pezzella, che è il capitano, ha fatto queste esternazioni, dobbiamo leggere queste parole. Provo ad interpretarle, c’è sicuramente un malessere verso l’esonero di Iachini;, perché si deve sempre guardare al futuro”.“Credo che, sotto questo aspetto, il calcio italiano sia indietro di 30 anni. Quando in Italia si capirà che serve una figura diversa rispetto all’allenatore che si occupi dell’aspetto mentale, il nostro sistema sportivo farà un salto in avanti. Basti pensare che in Inghilterra, o in Germania, così come in tutti gli sport americani, la figura del mental coach è molto usata e porta grandi benefici. Nel Borussia Dortmund, per esempio, ogni squadra, anche del settore giovanile ha il suo mental coach”.