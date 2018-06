In giornata ci sarà il tanto atteso incontro tra la dirigenza Lazio e l'entourage di Felipe Anderson per decidere il suo futuro: c'è aria di addio. Gli agenti Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci incontreranno la società biancoceleste: la location resta misteriosa (a Roma o all'estero), l'argomento è certo. La permanenza del brasiliano è appesa ad un filo: l'infortunio ad inizio della scorsa stagione lo ha relegato al ruolo di vice-Luis Alberto.



MERCATO LAZIO - Il brasiliano, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, non sta più bene alla Lazio e vuole partire: non è più centrale nel progetto tecnico, non ha voglia di rimettersi in gioco. Vuole giocare, e farlo da subito, per questo gli agenti chiederanno la cessione. Molte le possibili destinazioni: dalla Premier League arrivano voci di offerte del Chelsea (40 milioni), West Ham (25+ 5 di bonus). Non solo Inghilterra: Mendes si è messo in testa di riunirlo a Keita, per portare in alto il Monaco. Il futuro di Felipe Anderson è tutto da decidere, ma sembra destinato a svilupparsi lontano da Roma.