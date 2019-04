In gol con l'Empoli in una delicatissima sfida salvezza, e un incrocio di destini a Ferrara. L'esterno Giovanni Di Lorenzo mette la firma sulla rete, pesantissima, che regala la vittoria ai toscani sul Napoli. Terzo gol stagionale, sta beneficiando della cura Andreazzoli, tornato in panchina dopo la parentesi Iachini. E un occhio attento che lo seguiva da Ferrara, in ottica mercato.



MERCATO LAZIO - La Lazio nel frattempo ha perso di misura la gara contro la Spal, fondamentale per la corsa Champions: una rete di Petagna allo scadere condanna i ragazzi di Inzaghi. Sugli spalti il ds Igli Tare segue con Lotito la partita, con un occhio speciale per gli esterni: a Ferrara ottima prestazione di Fares a sinistra e Lazzari a destra, mentre Di Lorenzo entrava di diritto nel tabellino dell'impresa Empoli, impegnata nella lotta-salvezza proprio contro la Spal. Come riporta Sky Sport, Igli Tare potrebbe decidere di lanciare l'assalto a Di Lorenzo in vista della prossima stagione: l'offerta potrebbe essere importante, la Lazio sulle fasce deve svecchiare e crescere di qualità. E Di Lorenzo potrebbe fare al caso della società di Lotito.