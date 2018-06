Dries Mertens, punto fermo del Napoli di Sarri, torna a parlare dell'ex tecnico azzurro dal ritiro del Belgio. Questo quanto dichiarato dal numero 14 azzurro ai microfoni di Premium Sport: "Resto a Napoli? Vediamo com'è la storia, non ho capito cosa è successo con Sarri. Ora sto qua, quando torno vediamo. Clausola? Sì, ma ho altri due anni a Napoli e sto bene. Ancelotti determinante? Per me anche Sarri andava bene, guardo alla squadra: abbiamo una squadra forte, non è il mister che la cambia".



INTERESSI - Il giocatore è stato contattato da Carlo Ancelotti nei giorni scorsi ma è noto l'interesse di diversi club esteri (dalle big della Premier all'Atletico Madrid) per l'ex PSV Eindhoven. E queste parole gettano qualche ombra sul futuro.