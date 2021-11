Lunga intervista di Lionel Messi con Marca. L'argentino parla della situazione del suo ex club, il Barcellona: "La situazione del Barça mi rattrista. Sono un tifoso dei blaugrana anche se non gioco più per loro. In campionato ci sono ancora tanti punti a disposizione, sono sicuro che il Barcellona tornerà dove merita"



SU XAVI - "Sì, è un allenatore preparato, conosce benissimo l'ambiente e vive a Barcellona da quando era bambino. Sarà molto importante per i giovani, potrà insegnare tantissimo ai ragazzi. Con lui la squadra crescerà, non ho dubbi".



SU DANI ALVES - "Sono sincero, il suo ritorno mi ha sorpreso, soprattutto in questo momento. Penso che possa essere una buona aggiunta, proprio come nel caso di Xavi può essere importante per i giovani . Li aiuterà a crescere perché è una persona vincente e trasmette molto. Lo farà con i giovani, sia in partita che in allenamento. Perché contribuirà molto anche fuori dal campo con il suo lavoro quotidiano , l'impegno e la voglia di vincere che ha sempre avuto".