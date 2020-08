Leo Messi candidato all’Oscar. Dopo aver conquistato montagne di trofei con il suo Barcellona e aver messo in salotto ben sei Palloni d’Oro e altrettante Scarpe d’Oro, la Pulce argentina potrebbe presto concorrere anche per il riconoscimento più ambito del cinema, anche se solo indirettamente.



La sempre produttiva macchina di Hollywood starebbe infatti lavorando ad un biopic incentrato proprio sulla vita del fuoriclasse di Rosario. Un film che promette di essere un kolossal, con un cast stellare capitanato da Tom Cruise e diretto da Cameron Crowe, il regista di Vanilla Sky e Quasi Famosi.

Un’idea nata dalla mente di un italiano trapiantato negli States che lentamente sta prendendo forma, proprio nei mesi in cui Messi potrebbe clamorosamente lasciare la sua Barcellona: “Ho già contattato Crowe che a sua volta ha sentito Tom Cruise - spiega Alessio Sundas, ideatore del progetto - Sono sicuro che questa operazione, se andasse in porto, avrebbe un ritorno economico incredibile per tutte le parti in causa”.



E magari il contribuire al finanziamento del film potrebbe agevolare il divorzio di Messi dai blaugrana: “Un club interessato a Leo - prosegue Sundas - potrebbe proporgli come bonus proprio un contributo nella realizzazione del film. Sarebbe un’opportunità unica e senza precedenti che regalerebbe al giocatore molto di più di una comunque mostruosa offerta economica”.