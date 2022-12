Da gioni,in Argentina si sente solo una canzone. In radio e in tv: "Muchachos", del gruppo ska argentino La Mosca Tse-Tse. In Italia qualcuno se li ricorderà per "Para no verte mas", era il 1999.. Lì, per l'occasione, c'è tutta la famiglia di Leo Messi. Compreso il piccolo Thiago, 10 anni, primo dei tre figli dell'attaccante e di Antonella Roccuzzo.- Per smorzare la tensione,: "Sono nato in Argentina, la terra di Diego e Lionel e dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai (il riferimento è alla guerra del 1982 col Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, ndr). Non posso spiegarlo, perché non capirai, le finali che abbiamo perso, quanti anni ho pianto (...)".- La mamma sorride e immortala il momento con, con tanto di cuore per il piccolo Thiago. Che con carta e penna smorza la tensione a poche ore da Argentina-Francia, la partita di papà Leo.