Altro giro e altri gol per Leo Messi, che nella notte è stato protagonista della vittoria dell'Inter Miami contro l'Atlanta United. In attesa del debutto in MLS, La Pulce ha fatto una doppietta nel 4-0 in Leagues Cup, una coppa alla quale partecipano club della Major League Soccer e del campionato messicano. L'Inter Miami ha vinto le prime due partite della fase a gironi e si è qualificata ai sedicesimi, con Messi che ha messo la firma su entrambe le gare.



I GOL - Nel 2-1 al Cruz Azul aveva segnato il suo primo gol con la nuova maglia nel giorno del debutto, stanotte ne ha fatti altri due. Prima ha sfruttato la respinta del palo dopo un lancio di Busquets - alla prima da titolare - il raddoppio è arrivato di destro buttando dentro un cross arrivato da sinistra. Una doppietta di Taylor ha chiuso la gara.



IL DEBUTTO IN MLS - La notte tra il 20 e il 21 agosto l'Inter Miami affronterà Charlotte in MLS, quella potrebbe essere la data buona per il debutto di Messi in campionato. Al momento la squadra di Leo è ultima a 18 punti in 22 partite, ma con due gare da recuperare rispetto al Toronto di Insigne e Bernardeschi che è a +1.