Gerardo Martino, ct del Messico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arabia Saudita: "Non abbiamo più scuse, è una partita che dobbiamo vincere. La verità è che se c'è qualcosa che questo gruppo non ha mai fatto, è quella di cercar scuse. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dare risposte al popolo messicano. Quindici giorni fa abbiamo giocato una partita con l'Iraq e abbiamo segnato quattro gol. Siamo in grado di creare 10 palle gol e non segnare, o crearne cinque come contro l'Iraq e segnare quattro gol. Quello che mi preoccupa è il volume di gioco".