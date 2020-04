Alfredo Donnarumma, portiere del Milan, risponde alle domande dei tifosi sulla pagina Instagram del club rossonero: "Mi alleno tutti i giorni, ci colleghiamo con i nostri preparatori che ci fanno fare, alternandoli, lavori di potenziamento e lavori aerobici. Vincere il derby è sempre qualcosa di speciale, una partita che ricorderò per sempre. Ricordo infatti ogni istante ed è una sensazione bellissima. Tre parole per definire mio fratelli? Leale, determinato e permaloso. Ne aggiungo un'altra: fenomeno. Differenze ci sono fra Napoli e Milano? Napoli è la mia città natale, Milano invece la considero la mia seconda casa. Tornare in campo dopo il lockdown? Per prima cosa mi auguro che questo momento possa passare. Tornare in campo sarà sicuramente bellissimo ma anche strano. Lasciatemi dire però un pensiero finale per tutte le persone che stanno soffrendo e per quelli che hanno perso un loro caro e per tutti i medici, infermieri, soccorritori, che stanno davvero facendo l'impossibile per vincere questa battaglia".