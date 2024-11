Milan, Abraham: "Leao può vincere le partite da solo, nella giornata giusta è inarrestabile"

AFP via Getty Images

ECCO DA QUANTO ABRAHAM NON SEGNAVA IN CHAMPIONS

, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa dello Slovan Bratislava. Un successo in cui l'inglese ha segnato la rete del momentaneo 1-3 siglata nella ripresa.PARTITA - “Sono felice, pensavo di essere io il man of the match (ride ndr). Sono contento di aver aiutato la squadra con un gol e un assist. Oggi sono riuscito a farlo e per questo sono contento”.“Certo, vogliamo fare bene in questa competizione e vogliamo andare lontani. Vogliamo fare il meglio che possiamo, sperando di arrivare fino in fondo”.

LEAO - “Leao è un giocatore molto importante per noi, non penso che sappia quanto sia bravo. Può vincere le partite da solo, nella giornata giusta è inarrestabile. Dobbiamo riempirlo di fiducia e portarlo sulla nostra strada”.