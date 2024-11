Milan, Fonseca: "Leao sa perché oggi non ha giocato dal 1', gol preso chiaro errore dell'arbitro. Errori difensivi? Vi spiego"

Getty Images

, grazie al 2-3 in Slovacchia sul campo dello Slovan Bratislava.ha parlato a Sky Sport al termine della sfida, analizzando la partita e fornendo la motivazione per la quale Rafael Leao ha cominciato l’incontro dalla panchina.“Molto importante. Abbiamo vinto le ultime 3 in Champions League, abbiamo fatto 9 gol. È molto positivo. Ora ci sono altre tre partite che abbiamo possibilità di vincere. Oggi era importante vincere ed è quello che abbiamo fatto”.

“Penso che abbiamo dominato durante la partita, abbiamo cambiato tanti giocatori. Abbiamo fatto delle cose positive, ma anche cose da migliorare, magari perché abbiamo cambiato tanti giocatori. Le marcature preventive non le abbiamo fatto bene, poi dopo l’intervallo siamo migliorati. Abbiamo meritato di vincere, l’ultimo gol preso è per un errore chiaro dell’arbitro, c’era fallo per noi. Meritavamo di finire con un altro risultato”.“Io parlo sempre con Rafa, lui sa perché oggi non ha giocato. L’ha capito e quando è entrato è stato decisivo. Sono soddisfatto per Rafa. Avere questo atteggiamento e questa voglia anche quando è in panchina è molto positivo”.

“Sono cose difficile da spiegare. Sui corner abbiamo tre giocatori dietro, difficile da spiegare… Magari perché questi difensori non hanno giocato molto… È una questione di lettura, non di atteggiamento. Nel primo tempo quando abbiamo permesso allo Slovan di uscire è stata una questione di marcatura difensiva: siamo stati troppo lontani con i difensori e loro erano sempre da soli per uscire. Un problema di lettura e di comprensione di quello che stava succedendo”.