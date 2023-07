Il nulla osta della Uefa sulla partecipazione di Milan e Tolosa alle coppe europee ha portato a profondi cambiamenti nell'assetto societario. In casa rossonera, come riportato da Calcio e Finanza, il 12 giugno scorso Alec John Scheiner, Isaac John Halyard e Niraj Narendra Shah hanno presentato le loro dimissioni dal CdA, dopo aver lasciato anche il ruolo di consiglieri nel Tolosa sempre nei giorni scorsi. Il rinnovamento dirigenziale è stato messo in atto per rispondere con la massima trasparenza alle indicazioni Uefa.



DUE NUOVE FIGURE - Nel nuovo CdA del Milan si sono inseriti Robert Klein e Kevin LaForce. Il primo ha un passato di 10 anni in JPMorgan e attualmente è presidente di RedBird. Il secondo è managing director della stessa società e si occuperà degli investimenti in ambito sport e media.



Ecco il CdA al completo:

Paolo Scaroni (presidente Milan)

Giorgio Furlani

Stefano Cocirio

Gerry Cardinale

Randy Levine

Gordon Singer

Mark Dowley

Riccardo Stefanelli

Robert Klein (presidente RedBird)

Kevin LaForce