Nuovo allenatore (Giampaolo) e nuovo ds per affiancare Maldini in arrivo, poi il Milan potrà concentrarsi sul mercato con una missione in testa: rifare il centrocampo. Al netto di quelli che saranno limiti e sanzioni in tema Fair Play Finanziario, i rossoneri devono fare i conti con una situazione numericamente delicata in mezzo al campo: via a scadenza Bertolacci, Mauri e Montolivo e Bakayoko tornato al Chelsea dopo la stagione in prestito, la lista degli effettivi a disposizione è esigua e rischia di ridursi ulteriormente nelle prossime settimane, con il futuro di Biglia (tra rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 e l'interesse del Boca), Kessie e Calhanoglu ancora da definire con certezza. Operare in maniera oculata su nomi giovani, Elliott e Gazidis hanno tracciato la via e sul taccuino degli osservatori del Diavolo sono già diversi i nomi evidenziati.



L'IDEA - Ultimo ad aggiungersi all'elenco Remo Freuler: il più 'anziano' della lista con i suoi 27 anni, lo svizzero dell'Atalanta non è un profilo nuovo dalle parti di Casa Milan ma, riferisce Il Corriere dello Sport, è tornato di moda nelle ultime settimane. Maldini pronto a un nuovo assalto, tuttavia strapparlo ai bergamaschi a cifre ragionevoli nell'anno dell'approdo in Champions sembra una missione quasi impossibile. LUNGA LISTA - Più semplice arrivare a Stefano Sensi e Dennis Praet. Leonardo aveva impostato i contatti per il primo, valutato intorno ai 20-25 milioni di euro dal Sassuolo, e resta una pista calda anche dopo l'addio del brasiliano. Il belga è invece un pupillo di Giampaolo che, dopo averlo lanciato nella Sampdoria, può spingere per averlo con sé anche in rossonero: contratto in scadenza nel 2021 e l'approvazione anche di Moncada, ma i blucerchiati chiedono non meno di 25 milioni per sedersi a trattare. Infine, resiste la candidatura di Lorenzo Pellegrini: eletto con Florenzi come nuovo simbolo della Roma dopo l'addio di De Rossi, il classe '96 ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e piace molto alla proprietà rossonera, come all'Inter che resta alla finestra. La lista offre già spunti, dopo l'ufficialità di dt e tecnico il Milan darà il via alle manovre: c'è un centrocampo da rifare.



