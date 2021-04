. Un'annata sulle montagne russe per i rossoneri, il cui andamento regolare è valso sì le prime posizioni della classifica, ma ha dovuto fare i conti con la difficoltà di rialzare la testa una volta che si va in svantaggio.. Per il resto, cinque pareggi e altrettante sconfitte. In alcuni casi, come a inizio stagione, i pareggi sono arrivati al termine di gare dominate e segnate in maniera indelebile dalla sfortuna: si pensi al 2-2 con il Verona o a quello con il Parma, con quattro legni colpiti nel primo tempo. Vi è poi il 2-2 con il Genoa e i pesanti ko con Juve e Atalanta.E' nel girone di ritorno, tuttavia, che la vicenda si complica: come analizza Tuttosport, i rossoneri sono andati ko con Spezia, Inter e Napoli, salvando in extremis le sfide contro Udinese (rigore di Kessie nel recupero) e Sampdoria (gol di Hauge nel finale), trovando due miseri punti al termine di partite giocate sotto ritmo e in cui nessuno, mai, si è realmente reso pericoloso.