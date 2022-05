Una doccia gelata. Zlatan Ibrahimovic dovrà stare lontano dai campi per 7/8 mesi dopo l’operazione al ginocchio di ieri a Lione. Il campione di Malmoe è già concentrato sul lavoro da fare per rientrare in campo perché non ha alcuna intenzione di smettere. E il Milan sta lavorando per un contratto che possa essere il più equo possibile in questa situazione particolare. Con l’arrivo di Divock Origi ( visite programmate nella prossima settimane) il Diavolo ha già iniziato a programmare quello che sarà il reparto offensivo della prossima stagione. Ma il mercato del Milan in quel settore non si fermerà al solo ex Liverpool.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Frederic Massara e Paolo Maldini stanno analizzando diversi dossier alla ricerca di un altro attaccante. Sono stati visionati di recente Sebastien Haller dell’Ajax e Joshua Zirkzee del Bayern Monaco ma in prestito all’Anderlecht. Il sogno resta Darwin Nunez del Benfica. Tante idee e diversi contatti nelle ultime ore, il mercato del Milan può regalare delle sorprese. Come per esempio la cessione di Ante Rebic: il suo agente Fali Ramadani porterà presto un’offerta al club rossonero.