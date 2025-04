ha parlato nella conferenza stampa di presentazione dellain programma a San Sironella serata di mercoledì 23 aprile 2025, dopo l’1-1 della gara di andata con le reti di Tammy Abraham e del grande ex Hakan Calhanoglu., con gli emiliani che si sono imposti per 3-0 nella sfida d’andata al Castellani.La conferenza si è aperta con un ricordo per, scomparso nella giornata del 21 aprile: "Io sono praticante, tutti i giorni vado a Messa. Era un uomo straordinario, una persona che ci mancherà".

"I grandi club cercano di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, noi abbiamo questa.perchè è molto importante per regalare ai tifosi questa competizione. Tutte le partite sono diverse e noi vogliamo essere competitivi.. La settimana della partita con l'Atalanta ho avuto delle belle sensazioni. Dopo siamo arrivati in partita e ho dovuto aspettare l'intervallo per rimettere la squadra a posto. E' stata una partita equilibrata, dopo abbiamo preso quel gol per un errore individuale e uno collettivo" ha detto il tecnico rossonero in apertura di conferenza.

Conceicao è poi tornato sul nuovo modulo adottato contro Udinese e Atalanta nelle ultime due partite giocate in Serie A, il 3-4-3: ", è importante lavorare su un sistema. Anche con altri moduli, come il 4-4-2.Anche l'Inter conosce bene il Milan e comunque ci sono le individualità; noi dovremo sfruttare i loro punti deboli e stare attenti a quelli forti, il centrocampo e gli esterni molto larghi"."Sensazione di un'Inter stanca?, come noi. Oggi come oggi il recupero dei giocatori è fatto in modo veloce; ho guardato la partita con il Bologna.

La sfida di San Siro sarà fondamentale anche in ottica Triplete nerazzurro, la motivazione non viene dall'avversario che può fare questo o quello ma viene giorno per giorno dal nostro lavoro. La partita più importante per noi è domani, focalizzati sul nostro lavoro e nient'altro"."Dobbiamo fare il nostro lavoro e cercare di vincere domani., giocatori e tifosi e noi siamo consapevoli di questo.In queste partite essere favorito o no non cambia, almeno a me. Conta quello che abbiamo preparato e su cui abbiamo lavorato" ha concluso l'ex allenatore del Porto tra le altre.