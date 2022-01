Andrea Conti vuole mettersi alle spalle una prima parte di stagione senza nemmeno un minuto giocato con la maglia del Milan. Sono giorni importanti per il suo trasferimento all’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che ha ormai messo la freccia su Sampdoria e Bologna per l’esterno destro nativo di Lecco. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nelle ultime ore il club toscano ha raggiunto un accordo di massima con l’agente dell’ex Atalanta.



CONTATTI CON IL MILAN - Conti ha avuto più di un confronto con la stato maggiore dell’Empoli, che lo ha convinto trasmettendo entusiasmo e fiducia nei suoi mezzi. Ora il direttore sportivo Pietro Accardi dovrà trovare una quadratura con il Milan: Andrea pesa nel bilancio rossonero ancora per circa 2 milioni di euro, la soluzione giusta potrebbe essere quella di inserire un indennizzo o un bonus legato alla salvezza. Ormai la strada è stata tracciata, Conti ha già pronte le valigie per partite in direzione Empoli.