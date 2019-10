Secondo quanto hanno raccolto i media inglesi, nonostante prosegue la trattativa tra le parti per prolungare per altre due stagioni il contratto in scadenza a giugno 2020, il difensore classe '87 del Tottenham Jan Vertoghen resta un nome nell'orbita di diverse squadre, interessate a un potenziale parametro zero di esperienza. Tra queste ci sarebbe pure il Milan.