Il papà di Reijnders: "Trattiamo il rinnovo col Milan". Il fratello: "Visto come sorride?". I dettagli

AFP via Getty Images

centrocampista olandese arrivato in Italia nell'estate del 2023, è sempre più al centro delanche in un inizio di stagione non semplice. Lo conferma anche il padre del classe 1998, Martin, che qualche giorno fa su LinkedIn scriveva: "Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l'Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla tortaEcco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!"- Su questo argomento hanno scritto i colleghi del Telegraaf, che assicurano che il Milan voglia blindare Reijnders anche oltre il 2028, che è la scadenza fissata al momento della firma due estati or sono. Non ci sarebbe in teoria nessuna urgenza particolare, ma è chiaro che un giocatore come l'ex AZ possa facilmente attrarre l'interesse di superpotenze europee come per esempio Barcellona o Manchester City.

Sempre al Telegraaf ha parlato Eliano Reijnders, fratello di Tijjani in forza al PEC Zwolle: "Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore.. Questo gli fa onore. Tijjani piace molto anche alla squadra, che si è presa cura di lui fin dall'inizio. Questo è stato importante, perché dall'AZ è finito comunque tra superstar come Theo Hernandez, Rafael Leao e poi Olivier Giroud".