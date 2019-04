Dopo un'intera stagione trascorsa ai margini della rosa del Milan, con l'ormai prossima scadenza del contratto che lo lega ai rossoneri prevista per il prossimo 30 giugno, Andrea Bertolacci si appresta a tornare tra i protagonisti del nostro campionato.



Sono infatti almeno tre i club interessati alle prestazioni del centrocampista romano. Il corteggiamento più datato è certamente quello del Genoa , squadra nella quale l'ex Lecce ha vissuto le sue stagioni migliori. I rossoblù hanno tentato di portarlo in Liguria per la terza volta in carriera nelle ultime due sessioni di mercato salvo poi doversi arrendere di fronte alle eccessive richiesta economiche del diretto interessato. A Genova sono comunque convinti di poterlo convincere presto anche se nel frattempo altre due concorrenti hanno bussato alla sua porta.



Bertolacci è ormai da alcune settimane un obiettivo primario dell'Udinese che in caso di salvezza vorrebbe affidargli le chiavi della propria linea mediana. Ma negli ultimi tempi un discreto interesse lo sta mostrando anche la Fiorentina, spinta sulle sue tracce dal neo tecnico Vincenzo Montella, da sempre grande estimatore del ventottenne laziale.