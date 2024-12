Milan, Fonseca: "Ecco perché non ho tolto Reijnders, problemi per Loftus-Cheek e Sportiello. Su Theo e Maignan..."

, capolista in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica ai quarti di finale della competizione, dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria. Durante la conferenza stampa post partita, il tecnico Paulo Fonseca ha fornito alcuni importanti aggiornamenti: ": le vittorie portano più fiducia ai giocatori. E' una conseguenza naturale del lavoro, di quello che impara la squadra e anche un miglioramento dell'atteggiamento: importante guardare la serietà della squadra, con intensità. Oggi è una crescita mentale della squadra".

ECCO COME STANNO LOFTUS-CHEEK E SPORTIELLO

"Theo non stava ho deciso di non farlo giocare, Maignan ha fatto un intervento. Saranno pronti per l'Atalanta, domani magari si alleneranno. Con risultato largo volevo fare uscire Rafa, Fofana e Tijji ma Loftus aveva un piccolo problema al polpaccio e abbiamo deciso di non rischiare, anche perché Sportiello ha avuto un problema al ginocchio. Per questo che dopo l'intervallo è stato più difficile gestire gli altri giocatori che stavano fuori. Di Sportiello devo sapere dal dottore ma per Loftus non sarà niente di problematico".

MILAN, FONSECA: "SERIETA' E ATTEGGIAMENTO, ORA L'ATALANTA"

"Tutto merito di Loftus e Rafa, hanno capito il momento: Leao ha capito bene timing e spazio, Ruben ha fatto un assist molto bello. Sono soddisfatto che Rafa è tornato a fare gol qui a San Siro"."Adesso lo vedo qui al Milan per continuare a fare quello che sta facendo e a migliorarsi. Tijji è un calciatore di grande livello, potrà fare una carriera molto molto bella: ha tempo e spazio per progredire"."Io ci credo tanto, abbiamo vinto l'ultima nel 2003: mi piacerebbe avere la possibilità di andare in finale. Penso che abbiamo possibilità di vincerla: la prossima sarà qui a San Siro e poi due partite in semifinale. Abbiamo la possibilità come le altre squadre, ma è una competizione in cui possiamo fare qualcosa di importante".