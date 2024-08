Milan, Furlani chiude la porta al Barcellona: "Leao? Non mi ha chiesto di andar via, rimane al 100%"

Pur dovendo ancora formalizzare l’ingaggio di Dani Olmo, il club blaugrana ha messo nel proprio mirino due assi del nostro campionato italiano: trattasi di Federico Chiesa della Juventus e di Rafael Leao del Milan.In particolar modo, sul numero 10 rossonero si rincorrono numerosi voci provenienti dalla Spagna: lUn affare che il Milan non ha nemmeno preso in esame perché ritiene Leão assolutamente incedibile per due motivi: in primis, la volontà del giocatore di rimanere a Milano, in segundis un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 (con una clausola rescissoria da 175 milioni che è scaduta alla mezzanotte dello scorso 15 luglio).

che, all'uscita dal centro sportivo, si è fermato a rispondere ad alcune domande del programma Jugones di El Chiringuito. Di seguito, le sue dichiarazioni."No"."Zero possibilità"."Sicuramente, al 100%".

"Non lo chiede. Soddisfatto? Chiaro?".