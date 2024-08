Dalla Spagna: il Barcellona proverà a prendere Leao, puntando su Mendes

Getty Images

Apre così in Spagna l'edizione online di El Mundo Deportivo, che individua nell', dopo che sono sfumati Nico Williams dell'Athletic Bilbao e Luis Diaz del Liverpool.Secondo la testata giornalistica catalana,, agente del numero 10 del Milan. Tutto questo, senza dimenticare che è un calciatore che il presidente Laporta ha sempre amato. Nel caso in cui questa operazione non andasse a buon fine, sostiene El Mundo Deportivo, per il Barcellona ci sarebbero alternative più convenienti, come Kingsley Coman (Bayern) e Federico Chiesa (Juventus).

, come prima alternativa all'irraggiungibile Nico Williams. "A livello di immagine, è un calciatore considerato una potenziale stella che ha bisogno di fare il salto in un grande club per concentrarsi maggiormente", si legge, forse non considerando pienamente la storia del Milan.Il Barcellona si è messo al lavoro, prosegue El Mundo Deportivo, consapevole che. Oltre a un'offerta economica, i blaugrana potrebbero provare a inserire in una trattativa giocatori come Raphinha, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Ferran Torres e persino Alejandro Balde il cui agente è, appunto, Jorge Mendes. Altri giocatori potrebbero piacere al club italiano, conclude MD, sono De Jong, Araujo e Ansu Fati, ma al momento sono infortunati e questo rende più complicata la loro partenza.