Milan Futuro, Bonera: “Presenza di Ibra perché proprietà crede tanto nel progetto”

Daniele Longo

Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, parla in conferenza stampa al termine del successo ottenuto contro il Lecco per 3-0 in coppa Italia: “Devo dire che c’era il dubbio su quanto tempo avremmo potuto tenere questa intensità. Sono contento. Le vittorie aiutano e passare da queste vittorie ci dà morale. Abbiamo iniziato presto la preparazione e abbiamo avuto qualche settimana in più rispetto alla squadra di mister Baldini. Il percorso che hanno fatto questi ragazzi con mister Abate lo conosco molto bene. So quali sono gli input. Abbiamo una buona base. Parecchi si allenano in prima squadra, ma hanno già un’esperienza in più. Sarà importante coinvolgere tutti. È quello il progetto di Milan Futuro. Nella gestione della palla siamo bravi, ma dobbiamo migliorare in molte cose. Questa sera avevamo una media età di 19 anni, impensabile per la Serie C. Sono tutti ragazzi per bene e quello aiuta. Il fatto di condividere Milanello è d’aiuto. L’altro giorno c’era il secondo di Fonseca e abbiamo fatto un meeting, c’era un continuo scambio di idee. La presenza di Ibrahimovic e Fonseca mi fa molto piacere: dimostra l’importanza che la società mette nel progetto. Nel secondo tempo non ci aspettavamo quella che poi è la richiesta del campionato di Serie C: la malizia di gestire meglio il tempo di gioco. Portare a casa il risultato è qualcosa che dà fiducia alla squadra“.