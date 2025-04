Milan, Gimenez non basta: in programma un altro colpo da 30 milioni per l’attacco

Dopo 10 anni di acquisti a parametro zero o con una spesa contenuta, il Milan è tornato a investire sul centravanti. Per di più in un mercato, quello di gennaio, dove di soldi ne girano pochi, pochissimi. Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno coronato un lungo inseguimento per arrivare a Santiago Gimenez, pagato la bellezza di 35 milioni (bonus compresi) dal Feyenoord. Un investimento su un giocatore che segnava tanto sia in Eredivisie che nelle coppe, tra Europa League e Champions League. Un investimento fatto per il presente ma con una visione proiettata sul futuro perché il Bebote ha solo 24 anni e tutta una carriera davanti.

TANDEM - L'avvio folgorante, con 2 centri in campionato e uno in Champions League, aveva esasperato le aspettative su un buon attaccante che è arrivato al Milan per diventare grande. E che ora sta patendo l'astinenza da gol e la pressione di una maglia pesante come quella del Milan. Che ora valuta di affiancare al nazionale messicano un'altra punta importante nel prossimo mercato estivo. Un tandem necessario per tornare a competere per il titolo.