"Rebic ad oggi è più no che sì. Vediamo domattina, gli altri stanno bene". Un'altra tegola è caduta sul Milan nella settimana chiave della stagione, quella che porterà, domani, alla sfida decisiva per l'accesso alla prossima edizione della Champions League in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. E dopo il forfait di Zlatan Ibrahimovic è sempre più lontana anche la presenza di Ante Rebic, con il peso dell'attacco che si reggerà, principalmente, sulle spalle di Rafael Leao che torna ancora una volta a ricoprire il ruolo di prima punta in una stagione in cui, fra molti alti e bassi, si è ritrovato spesso a ricoprire tutti i ruoli dell'attacco.Fino a gennaio, quando l'assenza di Ibrahimovic aveva condizionato le scelte di Pioli, i numeri di Leao da prima punta erano più che convincenti: 5 presenze, 434 minuti, 3 gol, 1 assist, 10 tiri. Poi il ritorno di Zlatan, la titolarità persa e l'infortunio muscolare di fine marzo che lo hanno e lo stanno condizionando al punto che da prima punta ha aggiunto anche altre 9 presenze (7 in campionato e 2 in coppa) però senza mai brillare con 0 gol e solo 1 assist.Nel corso della stagione, infatti, l'allenatore rossonero si era già pronunciato a sfavore di un Leao prima punta:Paradossalmente, però, contro un'Atalanta che pressa alto, e lascia tanti spazi uno contro uno in verticale questa per Leao può essere davvero la partita adatta per far brillare tutto il suo potenziale.