L'euforia post-derby ha accompagnato il Milan di Stefano Pioli alla ripresa degli allenamenti fissata per la mattinata di oggi. Nemmeno il tempo di godersi fino in fondo l'importantissima vittoria contro l'Inter che i rossoneri hanno già avviato la preparazione del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì prossimo.



Dalle indicazioni che arrivano dalla seduta svolta a Milanello - coi calciatori più impegnati ieri impegnati in un lavoro di scarico e gli altri che hanno sostenuto un allenamento tipo - arrivano conferme in senso negativo sulla possibile presenza di Ibrahimovic e Rebic nel match infrasettimanale di coppa. Per entrambi, reduci dai rispettivi problemi al tendine e alla caviglia, altra giornata di personalizzato; si proverà a recuperarli per il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria, mentre potrebbe rivedersi Tomori contro la Lazio dopo la panchina nel derby.