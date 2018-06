Dopo un anno e mezzo di ammiccamenti e trattative il matrimonio tra il Genoa e Lorenzo Callegari sembra finalmente essere ad un passo dal concretizzarsi.



Il giovane talento del Paris Saint-Germain, oggetto del desiderio dei rossoblù nelle ultime tre sessioni di mercato, è sul punto di svincolarsi dal club francese e ora più che mai appare davvero vicino al diventare un nuovo giocatore del Grifone. La conferma arriva in esclusiva ai nostri microfoni dal suo agente, Alessandro Canovi.



I rumors che arrivano dalla Francia parlano di accordo già raggiunto tra il centrocampista e la società ligure che dovrebbero legarsi per i prossimi quattro anni, è realmente così? "Il ragazzo attualmente è in vacanza - spiega Canovi - ci siamo dati appuntamento al suo rientro per discutere del futuro. Il suo contratto con il Psg è in scadenza a fine mese ma ad oggi non ci è arrivata alcuna proposta di rinnovo. Credo che la situazione possa risolversi già nei prossimi giorni e francamente sono ottimista circa il suo sbarco al Genoa. Siamo davvero a buon punto, anche se poi spetterà a Lorenzo dire l'ultima parola".



Nei mesi scorsi il nome del ventenne regista francese d'origine piacentina era stato accostato anche ad altri club, tra i quali Palermo e Nantes, ma la sua scelta sembra essere quella di dare la precedenza a chi per primo l'ha cercato: "Il discorso con il Genoa è nato nel gennaio 2017 - prosegue Canovi - e non si è mai interrotto, anche se fino ad oggi il Psg non ha voluto privarsi di Lorenzo. Nell'ultima sessione di mercato fu cercato da molte altre società, sia in Italia che all'estero, ma il Genoa ha sempre avuto un contatto costante e lui di questo terrà conto senz'altro nel prendere la decisione che reputa migliore per il proprio avvenire".