Tutte vogliono Joao Felix, trequartista del Benfica classe '99: Juventus, Milan, Real Madrid, Liverpool, Barcellona, le top d'Europa hanno messo gli occhi su quello che è considerato l'erede di Rui Costa.



Bruno Lage, allenatore del Benfica, parla di Joao Felix. Queste le parole riportate da teamtalk.com: "E' un giovane dal grande potenziale, si parla molto di lui, ma mi piace solo parlare di ciò che fa sul campo. Ha i piedi ben piantati per terra, è molto calmo circa il suo futuro. Per come sta giocando può pensare alla nazionale maggiore".