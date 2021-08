Dopo aver avuto un buon impatto con lae il mondoha partecipato anche ai Giochi Olimpici con la sua. I Blues hanno deluso, sono finiti al terzo posto nel girone con Giappone, Messico e Sudafrica e sono stati eliminati. Il classe 2000 rossonero ha giocato tutte e tre le partite dal primo minuto come, cambiando in ogni occasione il partner di reparto.. L'ex Lione in quella posizione ha giocato bene in diverse occasioni, ma la sensazione è che possa rendere ancora meglio come centrale., consapevole del potenziale del ragazzo e per il momento non ha mai pensato di lasciarlo partire.- Con la coppia ormai consolidatacome primo sostituto,andrebbe a giocarsi il ruolo di quarto centrale con, che però rispetto a lui è mancino. Molta concorrenza quindi per trovare spazio come centrale, Pioli allora potrebbe utilizzarlo ancora comee adattarlo a destra come vice. Kalulu ha dimostrato ottime potenzialità ma avrebbe bisogno di trovare continuità per crescere e migliorare. Idea di mandarlo in prestito a giocare?. Un futuro a breve termine che potrebbe anche cambiare, ma rimanendo comunque in orbita rossonera. Il Milan su Kalulu punta molto e non vuole privarsene, almeno non lasciandolo andare a titolo definitivo.