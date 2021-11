"Abbiamo preso 7 gol in 2 partite, La fase difensiva mi preoccupa".in conferenza stampa post-sconfitta contro il Sassuolo è stato duro, ma diretto puntando il dito su qualcosa che è evidentemente cambiato nelche ha arrestato la sua marcia. Non solo la difesa, inevitabilmente sotto accusa, ma l'intera fase difensiva che passa, inevitabilmente, ancheContro il Sassuolo il dito è stato puntato direttamente su, alla prima presenza stagionale da titolare e sostituito al 45esimo. Il centrocampista francese è indietro di condizione e si vede, perché alterna buoni momenti (come i 25 minuti in Champions contro l'Atletico) ad altri meno buoni.e si ritroverà con solo lui e Tonali a disposizione.e, nonostante anche Krunic possa all'occorrenza disimpegnarsi in un ruolo non propriamente suo,che, non a caso, si sono mossi da tempo anche in un'eventuale ottica di sostituire Franckverso l'addio a fine stagione.Il nome più caldo è quello di Renato Sanches, stesso agente di Leao (Jorge Mendes) con cui si sta parlando di rinnovo, ma l'operazione con il Lille non sarà economica e quindi difficilmente attuabile a gennaio. L'alternativa potrebbe invece essere quella di ​, centrocampista classe 1999 che h(è in scadenza 30 giugno 2022). Il Milan c'è e potrebbe fornire una sponda a gennaio all'OM per anticipare la concorrenza e non farlo andare via a zero. Non sarà semplice neanche in questo caso, ma il margine di manovra c'è.