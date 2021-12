Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua in vista del match di questa sera contro il Liverpool: “Vincere si può, se gli inglesi confermeranno un ampio turn over. Serve una prova come quella di Madrid. Ibra si prenderà i miei record. Vertici europei? Il Milan non è ancora pronto ma la base c’è, eccome. Il gruppo di Pioli come il nostro. Giovani? Tonali è il più bravo e più vicino a diventare una star”.