Mario Ielpo, ex portiere del Milan, parla a Milan Tv del futuro di Franck Kessie: "Nessuna cessione è mai stupida, anche nei calciatori più forti. Nel calcio moderno non ci sono bandiere, tutti sono sostituibili e tutti sono cedibili alla giusta cifra. Franck è un ottimo giocatore, ma non è un fuoriclasse. L'importante, eventualmente, sarebbe venderlo bene ed investire in maniera intelligente per acquistare talenti. Io non vedo problemi nel vendere o comprare un giocatore come Kessié: se rimane bene, se parte andranno investiti al meglio i soldi della sua cessione".