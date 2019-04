Massimo Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, parla della sua esperienza in rossonero, durata una sola stagione. Queste le parole a GR Parlamento: "Purtroppo non siamo andati avanti con il progetto, durato soltanto 15 mesi. Avrei voluto avere più finestre di calciomercato, con poco tempo a disposizione è difficile".



SU AUBAMEYANG - Nello specifico, poi, entra nel dettaglio per quanto riguarda Pierre Emerick Aubameyang: "Abbiamo trattato in strettissimo contatto Pierre Emerick Aubameyang, ma alla fine non siamo riusciti a portarlo al Milan. L'attaccante è un mio pallino ed è un altro dei miei rimpianti non aver concluso la trattativa".