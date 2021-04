Christian Vieri, nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv, dice la sua sul centravanti del Milan dopo il ko contro la Lazio: "Leao deve fare più gol, non mi limiterei a parlare di Mandzukic. Per me è un giocatore straordinario, deve fare da 15 gol a salire e ne ha fatti solo 5. Ora i gol pesano e lui è mancato. È fondamentale fare gol in questi ultimi 5-6 gare di campionato e in questo momento al Milan mancano, un discorso che possiamo fare anche per Rebic. Oggi in panchina? Il futuro del Milan è Leao. Senza Ibra, deve giocare lui e non Mandzukic, con tutto il rispetto".