Il suo è stato il gol che ha indirizzato la gara, Rafa Leao ha commentato la vittoria del Milan sulla Roma a Sky Sport, le sue parole.



GOL - "Era un gol che cercavo da tre anni. E' stato bello vincere qua, era difficile vincere a Roma, anche per l'ambiente. Abbiamo tre punti in più per stare primi in classifica".



NUOVO NUMERO - "Sapevo che è stato un numero importante e oggi mi sento più responsabile di avere questa maglia, ho preso il 10 senza pressione per dimostrare quanto di bene ho già fatto".



MERCATO - "Milan squadra sempre forte, ogni anno la società cerca di prendere i migliori giocatori. la società ha fatto un grande lavoro, i giocatori arrivati sono di qualità e hanno alzato il livello. Io sono più responsabile con e senza palla. Con la palla posso fare la differenza, ma senza palla devo difendere meglio: devo ringraziare Pioli che mi fa osservare dove posso migliorare".



PULISIC - "Io cerco sempre di aiutare tutti, so che ha grandi qualità. Anche quando ho la palla in area cerco di servirlo in area".