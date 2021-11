Il direttore generale delha parlato nel prepartita della sfida decisiva di Champions League contro il"La Champions è la casa del Milan, questa è la nostra storia. Poi la storia cambia e a volte ritorna, speriamo sia questo il caso""Per quello che riguarda Pato e il paragone con Leao, lui prendeva il motorino per fare quelle accelerazioni. Ci sono giocatori che non si rendono conto della loro velocità. A volte basterebbe lanciare la palla avanti e farli correre"."Ci vorrebbe un ranking migliore e partire in quarta fascia in questo girone era ed è molto difficile. Abbiamo fatto molto bene con Liverpool e Atletico e male col Porto. Probabilmente non meritiamo gli zero punti, ma questa è una squadra giovane e ci aiuterà a crescere".In campionato i ritmi sono diversi, dobbiamo tenere i ritmi alti anche in campionato così che poi si riesca a fare meglio anche in Europa con squadre che corrono di più".Con Kessie è tanto che stiamo parlando ed è tanto che ne stiamo parlando. Ci sarà ancora occasione di incontrarci con il suo agente. Non è il tema del giorno. Abbiamo questo impegno e quello di domenica che ci dirà qualcosa del nostro futuro. Capiamo benissimo il discorso economico e io non sono qui per giudicare. Però ci tengo a dire che anche l'anno scorso tutti i ragazzi che erano in scadenza hanno mostrato sempre grande professionalità. Se siamo in Champions quest'anno è anche grazie a Calhanoglu e Donnarumma"."Noi cerchiamo sempre di aggrredire molto alti. Ci sono poi partite come quelle di Liverpool in cui non si riesce soprattutto nei primi 30 minuti"."La base è quella che abbiamo creato. I campioni fanno la differenza. L'idea è di spirito di squadra e di gioco, è comune e la prende l'allenatore con i dirigenti e anche con i giocatori".