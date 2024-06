Milan-Maldini, prove di addio: la verità sul contratto e le ultime sulla trattativa con il Monza

Getty Images

Sarà un’estate particolare per Daniel Maldini che dopo 16 lunghi anni è pronto a dire addio al Milan. Una lunga storia d’amore nata con nonno Cesare, esaltata da papà Paolo e che ora sembra volgere al termine. Sentimenti rossoneri che si intrecciano tra carriera, ambizioni, progetti e un legame che non si può fermare a un contratto.



TRATTATIVA CON IL MONZA - Tra Maldini e il Monza si è creato un rapporto speciale dopo i sei mesi vissuti da protagonista con 11 presenze, 4 gol e 1 assist. Adriano Galliani vuole acquistare il cartellino del 22enne trequartista a titolo definitivo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione da fonti vicine al club brianzolo, il trasferimento a parametro zero è pressoché impossibile senza il via libera del Milan. Daniel è legato al club rossonero da un contratto in scadenza nel 2025.

LE ALTERNATIVE- Maldini verso il Monza anche se la trattativa non è ancora così vicina alla chiusura. Sul classe 2001 ci sono anche altri club italiani, il suo agente Beppe Riso ne ha parlato con Atalanta, Fiorentina, Torino e Lazio.