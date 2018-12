Il Milan programma l'imminente mercato di gennaio con un asterisco, le mosse di Leonardo e Maldini ruotano attorno alla sentenza che l'Uefa emetterà relativamente alle violazioni sul Fair Play Finanziario per il triennio 2014-2017: in base ad essa, i rossoneri capiranno quali saranno gli effettivi margini di manovra, ma le ultime indiscrezioni possono far sorridere la società di via Aldo Rossi.



MULTA 'SOFT' - L'incontro dello scorso 20 novembre tra la Camera Giudicante e la delegazione milanista composta dal presidente Scaroni, Gordon Singer, Tuil e Furlani (rappresentanti del fondo Elliott, oltre a quattro avvocati) sembra aver avuto un effetto positivo: il club ha spiegato come abbia intenzione di tornare tra le big d'Europa attraverso un'attenzione particolare al bilancio e, secondo Il Sole 24 Ore, si aspetta dall'Uefa una multa tra i 5 e i 7 milioni di euro. Se venisse confermato questo scenario, grazie anche alla credibilità riacquistata con il passaggio da Yonghong Li a Elliott, il Milan eviterebbe la stangata e in seguito, forte anche della presenza di Ivan Gazidis nel management, andrebbe a discutere un eventuale settlement agreement con l'Uefa.