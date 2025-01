Milan, non c'è accordo col Manchester United per Rashford: il Borussia Dortmund può chiudere in fretta

per aggiudicarsi la corsa – che coinvolge anche Barcellona e Milan – per l'attaccante inglese del Manchester United. Come ha riportato Sky Deutschland nelle scorse ore,che relega i giallo-neri in decima posizione in Bundesliga (ma solo a -5 dalla zona Champions League),Compiendo nuovi sondaggi sia con l'agente del classe '97 che con lo United, manifestando la propria disponibilità a chiudere l'operazione in prestito secco fino a giugno.Nessuna opzione di riscatto dunque – soluzione che i Red Devils non contemplano, in quanto sperano di riavere a luglio un calciatore nuovamente motivato e determinato a far cambiare idea a Ruben– ma soprattutto, insieme alle valutazioni di natura tattica essendo un altro che, come Leao, ama partire da sinistra,(dei 14 totali guadagnati in Inghilterra sulla base del contratto con scadenza 2028).di quanto spetta al giocatore sino al termine di questa stagione. Una condizione che invece il Borussia Dortmund, che ha appena ceduto Malen all'Aston Villa e che ascolta le offerte pervenute da Napoli e Chelsea per Adeyemi, non esclude affatto.Con Araujo che sembra più vicino al prolungamento di contratto piuttosto che a un trasferimento alla Juventus, molti indizi hanno condotto nelle ultime ore addalle voci sul Como che hanno iniziato a circolare in Spagna nelle ultime ore alle parole dell'allenatoreche ha aperto ad una partenza, è necessario risolvere questa situazione prima di muoversi in entrata. E sull'opzione Rashford, peraltro, il tecnico tedesco è sembrato caustico: “”.Con Rashford dunque più distante per questioni principalmente,Con Pulisic assente per un affaticamento muscolare contro la Juventus e da poco recuperato da un precedente problema fisico, con Chukwueze ancora ai box per diverse settimane per la lesione subita nel match col Genoa e Okafor atleticamente e psicologicamente destabilizzato dal mancato passaggio al Lipsia,, classe 2002 del Borussia condizionato negli ultimi tempi da una lunga sequenza di infortuni,che al Chelsea sta trovando poco spazio agli ordini di Enzo Maresca. Entrambi assistiti di Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Conceiçao, possono diventare delle opportunità – alle giuste condizioni – negli ultimi giorni di mercato.