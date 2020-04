Elliott non molla, il Milan e anzi rilancia, con un progetto sostenibile, ma di grande prospettiva futura. La famiglia Singer non vuole abbandonare la possibilità di riportare in alto il club rossonero prima di poterlo poi ripiazzare sul mercato a cifre ben più alte di quelle odierne e allora ha varato un nuovo progetto tecnico, contenuto dal punto di vista delle spese, ma che guarda al futuro. E per farlo ha dato carta bianca al proprio capo degli osservatori, quel Jeoffrey Moncada che anche l'anno scorso aveva messo lo zampino in diverse operazioni (fra cui quella di Theo Hernandez).



MARTINEZ QUARTA - Il nome più chiacchierato è sicuramente quello di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate che sta raccogliendo consensi in tutto il mondo e che, fra l'altro è un obiettivo di mercato concreto anche dell'Inter che con il vice-presidente Javier Zanetti si era esposto nei giorni scorsi fino a fare pronunciare l'agente sull'ipotesi nerazzurra. Il Milan ci sta provando consapevole che in difesa un colpo andrà sferrato.



ALTRI OBIETTIVI - Secondo il Corriere dello Sport il sogno di Moncada è rappresentato invece da Eduardo Camavinga centrocampista classe 2002 del Rennes che aveva segnalato già nel corso di questa stagione in cui è esploso definitivamente arrivando ad accrescere in modo estremo la sua valutazione. Altri obiettivi arriveranno, ma la certezza resta una: sarà proprio il capo dello scout arrivato dal Monaco ad avere un ruolo predominante nel prossimo mercato. Con o senza Rangnick molte delle prossime mosse saranno frutto di un sapiente operato di scouting.